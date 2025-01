Tra i tanti ex della sfida di domani sera tra Inter ed Empoli c'è l'uomo maggiormente sotto i riflettori, anche se non prettamente per questioni di campo: parliamo di Davide Frattesi, il centrocampista al centro da giorni di voci di mercato a ripetizione, che ritrova i toscani coi quali visse un'esperienza importante in cadetteria: il giocatore di scuola Roma giocò infatti 37 partite con l’Empoli in Serie B nella stagione 2019/20, segnando cinque gol, le sue prime reti da professionista in carriera con i club.

Proprio contro l'Empoli, nel girone di andata, Frattesi ha vissuto il suo momento più alto di questo campionato che fatica a vederlo tra i protagonisti: al Castellani, nel match dello scorso 30 ottobre, Frattesi mise a segno una doppietta, trovando quelle sono state anche le sue ultime reti nel massimo campionato. Chissà che la gara di domani non possa essere per lui l'occasione per riallacciare i fili e ribaltare un'annata molto complicata.