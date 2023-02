Dall'inizio del campionato 2021/22 l'Inter è la squadra che ha collezionato più vittorie in casa (23), più punti (72) e segnato più gol (70) in casa. Inoltre i nerazzurri hanno subito solamente 5 gol a San Siro quest'anno: nessuna squadra ha un rendimento casalingo migliore. Sette degli otto clean sheet dell'Inter in questo campionato sono arrivati in partite giocate in casa.