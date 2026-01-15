L'MVP di Inter-Lecce è Francesco Pio Esposito, decisivo con la zampata dell'1-0 dopo essere entrato dalla panchina. Una rete che permette all'attaccante classe 2005 di lasciare il segno anche a livello europeo: solo Saïd El Mala del Colonia (classe 2006) è più giovane di lui tra i giocatori con più di una rete segnata e più di un assist fornito partendo dalla panchina nei Top 5 campionati europei in corso. Lo riporta il sito statistico Opta.