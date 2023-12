Il Nizza di Farioli crolla sul campo del Le Havre, incassa tre reti e perde il scettro di miglior difesa d'Europa. Un primato che, in attesa di Lazio-Inter, appartiene ora alla squadra nerazzurra. I francesi, con i tre gol incassati oggi, hanno subito 9 reti in 16 partite. L'Inter ne ha incassati fin qui solo 7 in 15 partite, domani all'Olimpico bisognerà difendere anche questo primato.