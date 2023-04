Ancora un gol a San Siro per Giacomo Bonaventura, decisivo nell'ultimo Inter-Fiorentina che si traduce nella decima sconfitta in campionato per i nerazzurri. Il numero 5 viola non segnava un gol di testa in Serie A dal gennaio 2018, sempre al Meazza: quella volta indossava la maglia del Milan e giocava contro la Lazio.