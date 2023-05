Il rapporto di Romelu Lukaku con i gol veloci non è una rarità, anzi. Per il centravanti nerazzurro quello realizzato contro l'Atalanta è il terzo gol in Serie A entro il primo minuto di gioco, dopo quello contro il Benevento, nel settembre 2020, e quello contro il Genoa, nel febbraio 2021. Il numero 90 è diventato anche il terzo giocatore belga a segnare almeno 10 reti in tre o più diverse stagioni di Serie A.