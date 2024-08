L’Inter è una vera e propria bestia nera per l’Atalanta. Nelle ultime 24 gare di campionato, infatti, la formazione orobica è andata in gol in 22 gare. Le uniche due in cui non è andata a segno sono proprio le ultime due sfide perse contro i nerazzurri di Simone Inzaghi.

Atalanta have scored in 22 of their last 24 Serie A games:



0❌ vs Inter