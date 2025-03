"Milan-Como? Mi aspetto un Milan che voglia fare punti per centrare l’Europa League. Il Como però sta bene e contro il Venezia senza quel rigore preso al 95’ avrebbe ottenuto un successo importante: gioca un bel calcio e a San Siro andrà per fare la sua gara. Per i rossoneri non sarà facile. Il Napoli ne sa qualcosa...". Così Gianluca Zambrotta alla Gazzetta dello Sport parla della sfida di San Siro da doppio ex.

Cosa non ha funzionato tra Conceiçao e il Milan?

"Appena arrivato ha funzionato tutto perché ha vinto la Supercoppa con due rimonte esaltanti contro Juventus e Inter. Probabilmente le difficoltà che c’erano prima sono venute fuori più tardi. Conceiçao è un allenatore capace perché più volte ha cambiato le gare con le sostituzioni. Forse non ha avuto la possibilità di lavorare in maniera serena, in un contesto giusto".

C’è da concludere questa stagione. Con quale obiettivo?

"Raggiungere almeno l’Europa League e arrivare in finale di Coppa Italia vincendo il derby".