L'Inter è partita alla volta di Salisburgo dove affronterà alle 19 l'amichevole contro i padroni di casa alla Red Bull Arena. La squadra guidata da Simone Inzaghi, come mostrano le immagini pubblicate dal club, è salita sull'aereo. Della comitiva fa parte anche Yann Sommer. Nonostante le voci di mercato che lo vogliono a un passo dall'Hellas in Austria ci sarà anche Sebastiano Esposito, che il filmato mostra assieme al resto del gruppo. Stesso discorso per Stefano Sensi, dato sul mercato ma ad oggi ancora con la squadra.