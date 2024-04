Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Carlos Tevez ha parlato anche di Inter e di Lautaro Martinez.

Allegri Merita la conferma?

"La squadra ora è terza e credo non abbia i mezzi per fare di più. Siamo abituati a vedere la Juve vincere quindi ci sorprendiamo se non lo fa per qualche anno. Seguo molto la A e penso che l'Inter sia superiore e ci sia tanta distanza tra i due club. Allegri sa tirare fuori il meglio della squadra soprattutto nelle difficoltà. Anche con noi all'inizio era stato così. Poi dipenderà da cosa cerca la società".

In Serie A chi l'ha colpita?

"Lautaro senza dubbio. È dominante, fa la differenza. Poi se hai un attaccante che segna così tanto hai già una mano sullo scudetto. L'Inter è completa, ma lui è un incredibile valore aggiunto".