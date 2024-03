"Nelle federazioni dei 5 maggiori campionati viene garantito il diritto di intesa. È impensabile che alla serie A venga tolto con i voti della C e della D" tuona l'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, parole che Il Corriere della Sera riporta nell'edizione odierna.

"E se mai qualcuno proverà a farlo noi combatteremo con tutte le forze. Da vent’anni la Serie A è a 20 squadre. È incomprensibile che per far giocare a due squadre il Mondiale per Club e a due o tre la Champions si facciano scomparire due club" ha concluso lo storico dirigente del Milan.