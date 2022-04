A più di ventiquattro ore dalla grande sfida, Juventus e Inter è già nei pensieri di tutti. A mettere ordine nel disordine di emozioni di quello che è il derby d'Italia è Mario Sconcerti che parla di "due squadre belle e incomplete" individuandone le chiavi di svolta di entrambe, assist che serve ai due allenatori, alle prese con dei grandi dilemmi. "La Juve ha avuto il suo grande attaccante ma non ha ancora chi sappia costruirgli intorno un gioco di arte varia. L’Inter ha più stabilità ma è molto legata a un giocatore, Barella - sentenzia nella sua disamina sulle due compagini - Brozovic è più una grammatica che una differenza, senza il suo ordine, le sue regole, non si comincia nemmeno. Ma Barella è la diversità. Quando Barella ha energie, ha anche idee in proporzione e sono idee che gli altri non sanno pensare". Più che un'analisi sembra quasi un'ode al sardo, definito "un calcio strano che non ripete mai se stesso", ma spariglia: il ventitré nerazzurro "non è un fantasista puro, ma ha pura fantasia di gesti, è un’immagine di calcio snodabile che crea disordine negli altri perché imprevista". È e crea un'eccentricità che la Juve non possiede: "Ha tanti giocatori di qualità, ma non di differenza, hanno dentro partite anche migliori di Barella, ma non il suo disordine organizzato, il colpo un po’ sporco che diventa invenzione".