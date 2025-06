L'ex difensore di Juventus e Borussia Dortmund Jurgen Kohler non concorda con quella che è stata la scelta del magazine tedesco Kicker di anteporre Yann Bisseck ad Antonio Rüdiger come miglior giocatore tedesco all'estero. Nell'analisi pubblicata dalla stessa rivista, Kohler sostiene che il difensore del Real Madrid è ancora ampiamente più avanti rispetto all'interista: "Sono d'accordo con la classificazione dei tre difensori centrali della categoria internazionale , ma vedo Antonio Rüdiger come numero uno. Bisseck ha giocato più di 20 partite ufficiali con l'Inter da gennaio, segnando due gol, ma ha beneficiato degli infortuni del suo rivale Benjamin Pavard. Quando il francese era in forma, Bisseck era in panchina in partite importanti, come i quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco e la finale contro il Paris Saint-Germain. Quando ha giocato, tuttavia, il ventiquattrenne ha impressionato per il suo atletismo, la sua abilità nei contrasti e una costanza notevole per la sua età".

A proposito dell'ex Roma, Kohler ha aggiunto: "Rüdiger, di otto anni più grande, ha naturalmente molta esperienza internazionale davanti a sé. Rappresenta iòl punto di riferimento del Real Madrid in termini di contrasti e velocità; da un punto di vista puramente sportivo, non c'è nulla da criticare. Tuttavia, deve riconsiderare il suo comportamento in campo; non ha bisogno di provocazioni o comportamenti antisportivi. Chiedere sempre scusa dopo non è sufficiente per un giocatore della nazionale che dà il buon esempio. Thilo Kehrer, che è versatile e può giocare anche sulla fascia destra, si è guadagnato un posto nella classe internazionale. Vedo invece Robin Gosens, d'altra parte, in una categoria inferiore. Fa molta pressione in avanti

e fa buoni cross, ma ha delle lacune in difesa, mostra ripetutamente errori di posizionamento o debolezze nei duelli uno contro uno, come ha fatto di recente nella semifinale di Nations League contro il Portogallo".