Prima GdS – Formula Zhang, c’è Suning nel futuro dell’Inter. Marotta fino al 2024

L'apertura della rosea del 30 novembre 2021: "Juve sotto pressione"

La prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, martedì 30 novembre 2021, apre con il titolone "Juve sotto pressione" in riferimento all'inchiesta 'Prisma' che ha messo nel mirino 282 milioni di plusvalenze sospette in tre anni con l'ipotesi di reato di falso in bilancio. "I magistrati, convinti di chiudere entro un mese, accusano: il sistema calcio è malato. Gli atti presto alla giustizia sportiva. Il titolo crolla in Borsa", si legge ancora.