Nelle pagelle che Tuttosport dedica all'Inter ci sono tante insufficienze. La prima la prende Sommer: 5,5, il tiro di Soulé gli passa tra le gambe. Non giudicabile Pavard, altro 5,5 per Bisseck: foga e tanta confusione. Bene gli altri due centrali, 6,5 per Acerbi (chiude varchi, imposta e si propone) e Carlos Augusto, che salva un gol e oggi dà più garanzie difensive di Dimarco. Il brasiliano si candida per una maglia mercoledì in Champions.

Brutto 5 per Darmian: la fatica presenta il conto. Anche Dumfries che gli subentra non va oltre il 5,5. Male i due interni di centrocampo: 4,5 sia a Frattesi (non punge e perde molti palloni) e Barella (non trova le misure). Prende un 5 anche Calhanoglu, idee offuscate e tiri non precisi. Fisicamente in difficoltà Dimarco, 4,5. Voto 5 anche a Correa e Zielinski.

Stesso voto per Lautaro, che ha finito la benzina. Poco meglio, 5, per Arnautovic che fa cilecca. Un altro 5 a Inzaghi: perde per un rimpallo, ma la Roma merita.

Tra i giallorossi Svilar mai seriamente impegnato (6), dominano Soulé e Koné (7,5 per entrambi) e una pioggia di 6,5. Male Fabbri: 5. Soprattutto per il contatto Ndicka-Bisseck.