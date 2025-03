L'Inter la sfanga in casa col Monza dopo essere andata sotto addirittura 0-2. Ecco i voti di Tuttosport per i nerazzurri.

Martinez 6 Sui due gol non può nulla.

Pavard 5 Sul 2-0 di Keita rincula, rincula e l’avversario segna. Non convince. Bisseck (1’ st) 6.5 Altro piglio, altra energie: assist per Calha-gol.

De Vrij 5.5 Sorpreso dal tacco di Mota sull’1-0, va in affanno sulle ripartenze brianzole. Carlos Augusto (1’ st) 6 Torna dopo due settimane di stop, deve carburare.

Acerbi 6 Sulla prima rete del Monza è fuori posizione, poi si riprende.

Dumfries 7 Si conferma in forma straripante, sfonda in continuazione e riapre il match con la torre per Arnautovic.

Barella 6.5 Come suo solito svaria molto, si abbassa, crea, crossa. Solamente un po’ impreciso.

Calhanoglu 7 Batte un sacco di angoli invitanti che i compagni non sfruttano, poi la bellissima rasoiata per il 2-2.

Mkhitaryan 5 Il meno brillante fra i tre centrocampisti e non una novità, ultimamente. Zielinski (25’ st) ng Sfortunatissimo: entra e si fa male al polpaccio destro. Correa (28’ st) 6 Lucido nell'assalto finale.

Bastoni 6.5 Sull’1-0 non segue Birindelli nel taglio centrale e a quel punto non può più prenderlo sulla fuga-gol. Nella ripresa torna nel suo ruolo e cresce.

Arnautovic 6.5 Il secondo colpo di testa è quello buono e risveglia l’Inter. Sul primo, bravo Turati. Thuram (25’ st) 6 Tre occasioni, un palo: sta tornando in condizione.

Lautaro 6.5 Un casuale tocco con le dita della mano gli toglie la gioia dell’1-0, poi lotta, tira e aiuta dietro. Co-protagonista sul 3-2.

All. Inzaghi 6.5 Lo 0-2 non era la fotografia della partita: 30 tiri, miracoli di Turati. La squadra ha fatto il suo dovere, seppur col brivido.