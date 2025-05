Probabilmente, questa è la serata della verità: dopo l’insperato jolly ottenuto grazie al pareggio del Genoa in casa del Napoli, l’Inter di Simone Inzaghi si ritrova ora ad un punto dalla vetta occupata dal Napoli ed è pronta a giocarsi il tutto per tutto in questi ultimi 180 minuti prima della fine del campionato di Serie A. Ma molti dei destini del torneo passeranno inevitabilmente dalla partita di questa sera, quando i nerazzurri, prima ancora di attendere eventuali buone notizie da Parma, dovranno chiedere ad una Lazio a sua volta determinata a lottare fino in fondo per ottenere l’ultimo posto utile per la qualificazione alla prossima Champions League. Partita dai mille intrecci e dai mille significati, episodio pirotecnico degno di un finale di campionato scoppiettante. Fischio d’inizio dell’arbitro Daniele Chiffi alle ore 20.45: segui con noi di FcInterNews.it questa sfida cruciale con gli aggiornamenti in tempo reale della nostra diretta testuale.

19.42 - Anche la Lazio si gioca un traguardo importante come la Champions, ma Marco Baroni effettua qualche cambio. Rilanciato Nuno Tavares a sinistra, davanti Boulaye Dia giocherà ala sinistra con Matias Vecino trequartista alle spalle del Taty Castellanos. Pedrò inizierà dalla panchina.

19.41 - C'è ancora uno Scudetto in bilico e allora Inzaghi non fa calcoli, proponendo la formazione che per la quasi totalità sarà quella dell'evento clou della stagione nerazzurra, la finale del 31 maggio di Champions League contro il PSG. Si rivede Henrikh Mkhitaryan a centrocampo, davanti sarà Mehdi Taremi ad affiancare Marcus Thuram. Benjamin Pavard si accomoda in panchina, dove è presenta anche il baby Luka Topalovic.

19.37 - Ecco le formazioni ufficiali di Inter-Lazio:

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 99 Taremi.

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 11 Correa, 21 Asllani, 28 Pavard, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 53 Topalovic, 59 Zalewski.

Allenatore: Simone Inzaghi.

LAZIO (4-2-3-1): 35 Mandas; 77 Marusic, 34 Gila, 13 Romagnoli, 30 Tavares; 8 Guendouzi, 6 Rovella; 18 Isaksen, 5 Vecino, 19 Dia; 11 Castellanos.

In panchina: 55 Furlanetto, 94 Provedel, 2 Gigot, 7 Dele-Bashiru, 9 Pedro, 14 Noslin, 20 Tchaouna, 21 Belahyane, 23 Hysaj, 25 Provstgaard, 26 Basic.

Allenatore: Marco Baroni.

Arbitro: Chiffi. Assistenti: Meli - Alassio. Quarto ufficiale: Marcenaro. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Guida.

