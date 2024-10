Nelle pagelle dell'Italia pubblicate oggi da Tuttosport c'è ovviamente spazio anche per i giudizi dei nerazzurri impegnati contro il Belgio. Insufficiente Bastoni, 5,5: legge bene i movimenti di Openda, ma sbaglia il rinvio che porta al rosso per Pellegrini e non è irreprensibile sul gol di Trossard, oltre a rischiare molto nel secondo tempo ancora su Openda in area.

Partita da 6 per Frattesi, non trova la porta di testa nel primo tempo, ma si muove tanto e fa lavoro sporco. Un 6,5, forse un po' basso, per Dimarco: conferma di essere un'arma per la Nazionale per gestione della sua zona e per tempi e precisione negli inserimenti.