S.Inzaghi (all.) 5,5 L’assalto che costruisce l’Inter è come un temporale estivo, tanti tuoni e fulmini ma poca acqua. Una grande verità: ha meno fame della Sampdoria e lo dimostra.

Onana 6 Un colpo di tacco di Lammers, un paio di uscite alte e niente di più nel primo tempo. Sta a guardare anche nel secondo.

Skriniar 6,5 Non ha tanto lavoro da sbrigare, anche se deve mantenere sempre le antenne dritte.

De Vrij 6 Attento e concentrato, non sbaglia praticamente niente.

Acerbi 6,5 Su per giù come il suo compagno di banco, costruisce l’ultima insidia ma Audero para.

Darmian 6 Prima chiede invano un rigore, poi confeziona un assist per Lautaro, successivamente manda alto da buona posizione.

Dumfries (21’ st) 5 Non determina.

Barella 5,5 Come sempre corre tanto e rincorre tutti, se la prende con Lukaku ma trova il pane per i suoi denti.

Brozovic (21’ st) 5,5 Non cambia le carte in tavola.

Calhanoglu 5,5 Fa più fatica del solito nella fase di costruzione avendo sempre nelle vicinanze Cuisance, nel secondo tempo prima costringe Audero a fare una paratona poi sfiora il palo con un tiro a giro.

Mkhitaryan 6 Si fa valere nella fase di costruzione del gioco, caso mai incide poco quando si inserisce. Salva su Gabbiadini.

Carboni (45’ st) sv Fa atto di presenza.

Gosens 5 E’ timido, a volte quasi impalpabile.

Dimarco (1’ st) 6 Sfiora l’incrocio con il piede destro, poi sbaglia una buona occasione con il suo piede forte, regala nel finale un grande pallone a Lautaro.

Lukaku 5 Ha subito il pallone giusto ma non lo concretizza, litiga con Barella che a suo avviso sbraccia e si lamenta troppo.

Dzeko (21’ st) 5,5 Al di sotto delle sue potenzialità.

L. Martinez 5,5 Comincia lisciando un pallone d’oro regalatogli da Darmian, soffre le attenzioni di Murillo, chiude lisciando un pallone su assist di Dimarco.