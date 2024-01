Voti bassini per l'Inter da parte del Corsport nonostante il successo a Firenze. Emergono Mkhitaryan e Lautaro.

Inzaghi S. (all.) 7 Altra vittoria, altri tre punti presi in questo 2024. Con un’Inter che sa colpire e soffrire.

Sommer 6 Esce male su Nzola e provoca il rigore, poi si riscatta parando il sinistro debole di Nico Gonzalez dal dischetto.

Pavard 6,5 Pensa soprattutto a tenere Bonaventura fuori dall’area di rigore nerazzurra, ma anche due salvataggi essenziali.

Bisseck (38’ st) sv Dà una mano nei minuti finali.

De Vrij 5,5 Se la vede soprattutto lui con Nzola, a cui qualcosa concede.

A. Bastoni 5,5 Rischia il rigore quando trattiene Ranieri, non sempre puntuale e preciso.

Acerbi (16’ st) 6 Contribuisce a rafforzare il muro difensivo.

Darmian 6,5 Garanzia di affidabilità, aiuta e contrasta, rispetta le consegne avute.

Dumfries (16’ st) 6 Si lascia scappare una volta Nzola che però non sfrutta.

Frattesi 6,5 All’inizio stenta, poi trova misure e distanze, così diventa attore protagonista nelle ripartenze dell’Inter e una volta Terracciano gli dice no.

Asllani 6 Venti minuti ai margini dell’azione nerazzurra, poi c’entra dentro facendo cose sufficienti.

Mkhitaryan 7 Lucido e dinamico, sa farsi trovare sempre pronto sul primo passaggio del compagno per innescare il contropiede.

Carlos Augusto 6,5 Contiene Ikoné e non ci pensa un attimo a scaraventarsi in avanti per diventare attaccante aggiunto.

Thuram 6,5 Di sicuro intraprendente, ha buoni spunti che consentono all’Inter di essere spesso pericolosa nei trenta metri finali.

Arnautovic (16’ st) 6 Un paio di iniziative pericolose.

L. Martinez 7,5 Gol numero 19 in campionato in altrettante partite (22 stagionali). Micidiale, implacabile, catalizzatore di palloni, gioco e vittorie.

Sanchez (33’ st) sv Per farsi vedere e allungare i suoi in contropiede.