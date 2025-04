Voti punitivi quelli del Corriere dello Sport per gli interisti dopo la sconfitta casalinga con la Roma che rischia di compromettere la lotta scudetto.

Inzaghi (all.) 5 Simone, abbiamo un problema. Anzi tre, come le sconfitte di fila in otto giorni. Mai nella sua gestione l’Inter aveva infilato una serie negativa così penalizzante. Persa la Coppa Italia, rischia di scappare anche lo scudetto. Chissà la Champions... Le assenze sono un alibi solo parziale: la verità è che la squadra si è sgonfiata all’improvviso.

Sommer 6 Ha poche colpe sul gol. Prima e dopo controlla le schegge.

Pavard sv Ko. Una preoccupazione in più per Barcellona.

Bisseck (15’ pt) 5 Disordinato, ancorché vigoroso.

Acerbi 6,5 A 37 anni è l’anima dell’Inter. Mette pezze qua e là e guida il tentativo di rimonta.

Carlos Augusto 6 Tiene aperti i giochi con un intervento pazzesco su Shomurodov sullo 0-1. Ma quando Soulé lo punta fatica parecchio, almeno per un’ora.

Darmian 5,5 Esce battuto dal duello di corridori contro Angeliño.

Dumfries (18’ st) 5,5 Al rientro è accolto da un boato. Ma non ha ancora abbastanza gamba.

Frattesi 5 Segna in fretta, in fuorigioco. Di lì in poi gira a vuoto.

Correa (35’ st) sv

Calhanoglu 5,5 Sfiancato da Shomurodov, cresce nel secondo tempo quando sulle sue tracce arriva Baldanzi. Ma è troppo tardi.

Barella 5 Fuori fase. Modalità off. Va recuperato in tempo per Barcellona.

Zielinski (35’ st) sv

Dimarco 4,5 Inzaghi non lo tiene a riposo e non viene premiato. Difensivamente è un disastro, dalla parte di Soulé. E la sua proposta offensiva è nulla.

Zalewski (18’ st) 6 Concepisce qualche iniziativa intelligente a sinistra. Da ex non sfigura.

Arnautovic 5 Mai pericoloso, nonostante tanto movimento. La difesa romanista lo ammansisce senza alzare troppo la voce.

Lautaro 5 Stremato e nervoso. La doppia tenaglia di Ranieri gli impedisce di nuocere.