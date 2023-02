Neanche il replay chiarisce la situazione, ma non sembra da rigore: Jovanovic lascia correre e il Var non interviene visto che non si tratta di chiaro ed evidente errore. Da quel momento si scaldano gli animi, si scatena una mini rissa e Dimarco e Otavio vengono ammoniti. Al 78’ secondo giallo e quindi rosso per lo stesso Otavio: il pestone su Calhanoglu è netto, decisione corretta".