"Conte è uomo intelligente, sa come si apre un ciclo. E vuole che la società e la squadra crescano. Il trionfo rappresenta un passo importante. In società ci sono gli uomini giusti nei ruoli giusti. Ora non si gioca più una volta a settimana e dunque il progetto va allargato. Con lui è un bel futuro". Parola di Dries Mertens, intervistato dalla Gazzetta dello Sport.

Siamo al capolavoro con questo scudetto?

"Io penso che nessuno, davvero nessuno, ad agosto 2024 si sarebbe sbilanciato sul Napoli. Poi è cambiata l’atmosfera. E anche quando hai perso un calciatore così importante come Kvara, sei uscito consapevole della tua forza, perché in estate erano egualmente arrivati giocatori in grado di fare la differenza".

Un pronostico per l’anno che verrà?

"Godiamoci il momento. L’Inter avrà un gruppo fortissimo però anche il Napoli lo sarà".