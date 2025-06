Spazio alle curiosità: Luis Henrique, nuovo acquisto dell'Inter, racconta alcuni aneddoti del suo vissuto calcistico per il sito ufficiale del club nerazzurro. hi mi ha trasmesso la passione per il calcio? Mio padre, senza dubbio. Ha una scuola calcio, sono cresciuto lì”. Il suo luogo di riferimento è Solânea, un piccolo comune dello stato di Paraíba, dove giocava su un campo di terra battuta. “Avevo tre anni. Giocavo con gli altri bambini del quartiere”.

L'idolo d'infanzia?

"Mi ispiravo a Ronaldo, il Fenomeno".

Come ti descriveresti?

"Come un giocatore rapido, intelligente e tecnico”.

Quando non è in campo o in allenamento, Luis Henrique si rifugia nella musica.

"Mi piace il forró, è un genere tipico della mia regione. Lo ascolto sempre, anche prima di scendere in campo. E sono anche un ballerino".

Qual è stato il suo gol più bello?

"Penso a quello segnato in Olympique Marsiglia-Nizza. Un momento speciale”.

