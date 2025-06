"Quest'anno sarà decisivo, la prossima settimana porteremo in Consiglio dei ministri un decreto sport dentro il quale ci sarà anche il prossimo commissario con una piattaforma commissariale che collaborerà con i sindaci e darà un'accelerata decisiva a tutti i processi di infrastrutturazione che riguardano gli stadi". Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, parla così a Sky Tg24 tornando sul commissario per gli stadi.

Il discorso è legato anche agli Europei del 2032: "Una sfida già in parte vinta perché l'Italia sarà il Paese organizzatore insieme alla Turchia. La Federazione dovrà indicare 5 stadi all'Uefa, 3 città sono leggermente in vantaggio. Torino è uno stadio già pronto, Roma con l'Olimpico dovrà fare qualcosa anche se ci aspettiamo che qui nascerà almeno un altro stadio. Napoli è in competizione, Milano dovrà sciogliere l'equivoco di San Siro, poi mancheranno due città. Non potrà mancare il Sud; e il cuore dell'Italia e del Sud è Napoli, che deve fare qualcosa ed è arrivato il tempo di farlo".