"C’è curiosità su tanti allenatori, con diversi ritorni. Altre panchine hanno cambiato in modo sorprendente e la curiosità regna sovrana", ha detto Serse Cosmi intervenuto in zona mista del Festival della Serie A a Parma, dove poi risponde anche sull'arrivo di Chivu all'Inter e sulla scelta di Inzaghi di andare in Arabia.

Sulla scelta Chivu dopo l'addio di Inzaghi all'Inter:

"Non mi aspettavo che il ciclo Inzaghi potesse finire con questa sconfitta, però ci stava. Ho la percezione che Simone sarebbe andato via anche in caso di vittoria della Champions League. Ho sofferto per lui, per il suo ruolo. Queste sono sconfitte che chi non ha giocato o non è stato nel calcio non può comprendere. La scelta Chivu? Non so se sia coraggiosa, io - guardando anche la mia esperienza personale - non parlerei di scommessa. Chivu ha già allenato la Primavera dell'Inter, poi ha fatto bene a Parma. Pensate ai tanti esempi di questo tipo del passato, in primis Sacchi ma anche Malesani. Cherubini mi ha parlato bene di Chivu e io mi fido di lui".

Su Inzaghi in Saudi Pro League e non in un altro top campionato:

"Era nell'aria questa decisione. Sportivamente può essere un campionato periferico, ma economicamente non lo è affatto. Gli allenatori o i giocatori non vanno in Arabia per migliorarsi dal punto di vista professionale, l'aspetto economico è troppo più importante ed è troppo facile giudicare dall'esterno. Penso che Inzaghi abbia fatto una scelta ponderata".