Intercettato ancora una volta al Festival della Serie A, a Parma, il presidente della Lazio, Claudio Lotito esprime considerazioni dure all'indomani del pesantissimo ko incassato dalla Nazionale italiana di Spalletti contro la Norvegia che potrebbe ancora una volta compromettere il percorso verso il Mondiale: "Non esprimo nessun giudizio sulla Nazionale, perché non non mi compete. Non sono in Federazione e non conosco le dinamiche interne. Sicuramente il risultato di ieri testimonia una qualità della squadra e del gioco che non corrisponde ai fasti passati" ha premesso prima di lanciare qualche frecciatina inequivocabile.

Sull'operato di Gravina:

"Non esprimo giudizi su Gravina. Io penso che la storia esprimerà i suoi giudizi. Mancare il terzo Mondiale sarebbe un dramma per l'Italia, perché queste sconfitte fanno male al sistema calcistico e creano un vulnus sulla sua credibilità e qualità. Ricorderete che eravamo riconosciuti da tutte le nazioni come uno dei migliori calci al mondo... Vederci oggi così... Se il progetto naufraga, il danno è per l'intera collettività".

Su cosa farebbe:

"Io mi porrei un interrogativo sui perché, nel momento in cui si ripetono in modo sistematico alcuni risultati. La ricetta che ho io fa parte della mia persona e del mio modo di agire, è una ricetta legata al merito. Quando uno svolge un ruolo e il merito tradisce questo ruolo, perché non porta i risultati, in forma automatica dovrebbe essere assunta una posizione chiara se rispettosa dell'interesse collettivo. Poi, se si tutelano solo redditi e posizione, è chiaro che uno rimane lì a vita".

Ancora su Gravina:

"Nel momento in cui la Lazio non funziona, la responsabilità di chi è? Del presidente. Fatevi una domanda e datevi una risposta".