Tra i protagonisti della Milano Football Week c'è anche l'ex centrocampista dell'Inter Juan Sebastian Veron, che ha raccontato quella che è stata la sua esperienza da calciatore soffermandosi poi anche sull'attualità. In particolare quella del club nerazzurro, dove si è chiusa da poco l'era di Simone Inzaghi dopo il doloroso finale di stagione: "Non bisogna mai sottovalutare i dettagli, il PSG forse all’inizio dell’avventura europea non rubava l’occhio. I riflettori, una volta arrivati alle semifinali, erano puntati più su Inter e Barcellona che non sul Paris. L’Inter secondo me è arrivata stanca a questo appuntamento, con troppa pressione e non ha visto mai la palla. Avesse vinto lo Scudetto forse sarebbe andata in maniera diversa”.

La Brujita rivive anche il momento del suo passaggio all'Inter: "Mi ha voluto Roberto Mancini perché mi conosceva e sapeva quello che potevo dargli. Da lì è cominciato il ciclo che portò numerosi scudetti e finito con la Champions 2010. Mancini ha sempre avuto l’indole dell’allenatore e poi ha dimostrato di saperci fare. Non so perché abbia lasciato la Nazionale. Aveva vinto un Europeo e poi fallito la qualificazione al Mondiale, ma è molto difficile al giorno d’oggi costruire una squadra a livello di Nazionale. A volte non si prendono le decisioni giuste e la sua secondo me non lo è stata. Ma magari ci sarà tempo per ritornarci in azzurro… Sapevano tutti che Roberto sarebbe stato un grande allenatore, la stessa cosa non si può dire ad esempio per Simone Inzaghi di cui non pensavo onestamente che sarebbe diventato così bravo”.