Lunedì arriverà l'ufficialità di Cristian Chivu come nuovo allenatore dell'Inter, stesso giorno in cui è previsto il primo allenamento ad Appiano Gentile. Non ci saranno i giocatori impegnati con le nazionali, ma nella mattinata di mercoledì il rumeno vedrà tutti per la partenza verso gli Stati Uniti per il Mondiale per Club.

Intanto il tecnico sta lavorando sullo staff che lo affiancherà nella sua nuova avventura. Come riporta Tuttosport, Chivu porterà a Milano tre persone con cui ha lavorato al Parma: Antonio Gagliardi (era il suo secondo), Angelo Palombo (collaboratore tecnico ed ex centrocampista nerazzurro) e Nicola Pavarini (allenatore dei portieri). "L'Inter - si legge - ha deciso con Chivu di ingaggiare un nuovo vice allenatore, mentre lo staff sarà poi completato da altre due figure. Mario Cecchi, ex tattico di Inzaghi, l’uomo considerato anche la mente delle tattiche nerazzurre degli ultimi anni. E andrà preso un nuovo preparatore atletico, visto che Fabio Ripert ha seguito l’ex mister di Lazio e Inter a Riad".