Sono cinque i giocatori dell'Inter che hanno raggiunto in carriera i quarti di finale di Champions League. Li ricorda oggi Tuttosport, sono Onana, Lukaku, Dzeko, Mkhitaryan e Gosens. Più Darmian, che nel 2018-19 raggiunse i quarti di Champions con il Manchester United ma non mise mai piede in campo (in realtà il quotidiano non menziona anche il trofeo vinto col Milan, anche in quel caso Darmian faceva parte della rosa ma non giocò).