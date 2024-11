Con la prestazione in Inter-Venezia, Yann Sommer sembra aver spostato un po' più in là, come scrive Tuttosport, il momento dell'esordio da titolare di Josep Martinez in campionato coi nerazzurri. Due grandi parate su tutte, quelle su Oristanio e Pohjanpalo, peraltro in una gara nella quale dalla parte opposta c'era un possibile futuro portiere nerazzurro, Filip Stankovic.

Le parate di Sommer erano state ingrediente fondamentale dello scudetto vinto lo scorso anno e ora lo svizzero è tornato decisivo, con un altro clean sheet dopo quello di Empoli. In generale, il "pensionamento" anticipato al momento non è un'ipotesi ed è un'ottima notizia in vista di Arsenal e Napoli.