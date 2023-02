Milan Skriniar tornerà a disposizione di Simone Inzaghi in vista della stracittadina di domenica prossima. Dovrebbe farlo non in un clima di contestazione, secondo quanto riporta oggi Tuttosport, grazie anche all'intervento di ieri della Curva Nord. "Per agevolare la risposta positiva di Skriniar sul campo è necessario evitare una possibile contestazione di San Siro. Il pericolo sembra più lontano, dopo la presa di posizione degli ultrà che hanno scritto un comunicato distensivo, rivolto a tutti i tifosi, al termine di un incontro con il difensore", scrive infatti il quotidiano.