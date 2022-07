Niente pagelle, ma promossi, rimandati e bocciati. Tuttosport giudica la partita di ieri contro il Lugano provando a stilare una lista di giocatori che hanno fatto meglio o peggio. A Lukaku viene dedicata un'analisi a parte, più approfondita. "Arrivato ad Appiano solo l'8 luglio, era difficile immaginare un Lukaku già brillante, infatti l'ex Chelsea è sembrato ancora pesante sulle gambe, frenato dai carichi di lavoro. Ha comunque cercato la porta in più occasioni, anche se non è riuscito a essere incisivo". Alla fine finisce nei rimandati, assieme a Mkhitaryan ("ordinato ma forse poco incisivo").

Tanti i promossi. Il primo è Asllani, "migliore in campo per distacco, un professore che insegna calcio". Bene Handanovic, "reattivo, riparte alla grande". Promossi anche D'Ambrosio ("l'affidabilità al potere") e Bellanova ("l’Inter lo ha presentato come un treno ed effettivamente l’ex Cagliari corre"). Infine Lautaro e Correa: il primo fa doppietta, il secondo firma un gol di "rara bellezza" e allontana le voci di mercato.

L'unico bocciato è Gosens: "Non ingrana e sbaglia qualcosa di troppo. Anche lui avrà tempo per potersi rifare".