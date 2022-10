Come è ormai noto, oggi sono in programma ulteriori esami per capire se Romelu Lukaku potrà esserci o meno contro la Fiorentina. "L’unica certezza ad oggi sta però nel fatto che Lukaku abbia una voglia clamorosa di essere nuovamente a disposizione dell’Inter - si legge su Tuttosport - Vista infatti la struttura fisica del calciatore, oltre a smaltire totalmente l’infortunio subito (distrazione dei flessori della coscia sinistra), c’era (e c’è tuttora) la questione legata alla forma dell’atleta: un particolare non da poco di cui tenere conto, a cui va anche aggiunta la paura di una possibile ricaduta che avrebbe complicato ulteriormente i piani nerazzurri".