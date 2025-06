Si è svolto quest'oggi il primo atto dell'avventura dell'Inter Women di Gianpiero Piovani nella Women's Champions League 2025-2026, competizione alla quale le nerazzurre parteciperanno per la prima volta nella loro storia. È stato infatti effettuato il sorteggio del primo e secondo turno di qualificazione, che si giocheranno sotto forma di minitornei con semifinali, finale e finale per il terzo posto (tutte in gara unica) ospitate da uno dei club partecipanti. Se il numero di club al primo turno di qualificazione del percorso Campioni e/o nel secondo turno di qualificazione del percorso Piazzate non è divisibile per quattro (a causa di un ribilanciamento dovuto alla squadra detentrice della UEFA Women’s Champions League e/o al numero di partecipanti alla competizione), i minitornei possono essere giocati a tre squadre, con una sola semifinale e una squadra che si qualifica automaticamente in finale.

L'Inter affronterà nel suo primo match il club norvegese SK Brann nel Gruppo 3. In caso di vittoria se la vedrà contro la vincente della gara tra Valur e Sporting Braga. La Roma, altra italiana interessata dal sorteggio, se la vedrà contro il WFC Aktobe. In caso di passaggio alla finale affronterà una tra AC Sparta Praga e Nordsjaelland. Le semifinali si giocheranno mercoledì 27 agosto, le finali sono invece in programma il 30 agosto.

