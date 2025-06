La testata sportiva News.Superscommesse.it ha raggiunto Massimo Paganin, oggi assistente e vice di Paolo Nicolato alla guida della Lettonia e commentatore di punta di Mediaset. Nel seguente estratto dell’intervista, il pensiero di Paganin sugli obiettivi e il cammino dell’Inter nel Mondiale per Club e sul lavoro che Cristian Chivu e il suo staff dovranno fare sulla rosa nerazzurra.

Cominciamo dal Mondiale per Club che stai seguendo in prima persona. Che percorso ti aspetti da Juventus e Inter? Quale può essere l’obiettivo minimo e quello massimo per entrambe le squadre?

“L’obiettivo minimo è il passaggio del turno, nella fase a gironi, per entrambe. E, in seguito, passare pure l'ostacolo degli ottavi di finale, anche se non sarà facile. Stiamo parlando, però, di due situazioni diverse. L’Inter ha un nuovo allenatore, un nuovo staff, che deve far recuperare energie mentali in poco tempo alla squadra, dopo la finale persa in Champions League in quel modo. E deve riuscirci nonostante i tanti infortunati. La Juve, invece, sta approcciando in maniera corretta la competizione; bene Tudor, i giocatori sono convinti dei suoi dettami, anche se fin qui hanno affrontato degli avversari più semplici, ma anche con l’atteggiamento giusto. Vedremo negli ottavi di finale chi starà meglio come energie mentali, perché ci sono tante buone squadre nel torneo”.