Se davvero Robin Gosens dovesse lasciare l'Inter a gennaio ("più per volere del giocatore che dell'Inter", scrive Tuttosport) il club tornerebbe sul mercato a cercare un sostituto. Al di là di Darmian, che può adattarsi al ruolo, in cima all'elenco c'è sempre Borna Sosa dello Stoccarda, già cercato in estate quando Gosens fu vicino al Bayer Leverkusen.