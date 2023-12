Gli scontri diretti stanno trascinando l'Inter in campionato. Come riporta oggi Tuttosport, i nerazzurri hanno ottenuto 26 punti su 30 nei confronti con le prime dieci del campionato, segnando 25 gol e subendone 5. Ha pareggiato solo con Bologna e Juventus. Diversi di questi scontri diretti li hanno affrontati in trasferta contro Napoli, Atalanta, Lazio e Juventus, solo coi bianconeri hanno pareggiato e hanno vinto tutti gli altri.

Anche guardando agli altri tornei top in Europa, l'Arsenal ha perso fuori casa con l'Aston Villa terzo e col Newcastle sesto, pareggiando col Tottenham quinto e il Chelsea decimo. Il Girona ha perso col Real Madrid e pareggiato con Real Sociedad e Athletic Bilbao. Il Leverkusen ha pareggiato contro Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Stoccarda e il PSG ha perso contro il Nizza e pareggiato con Lille.