L'Inter lavora su diversi fronti per fare cassa, non solo Onana ma anche le tante cessioni in prestito che andranno concluse. Ad esempio Satriano, su cui è forte l'interesse della Dinamo Zagabria (spiega Tuttosport) per un prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Ci sono anche Brest, Lens, Lille e Montpellier, ma a meno di un'offerta irrinunciabile l'Inter non rinuncerà al cartellino.

Colidio verrà invece ceduto, al momento in corsa Boca Juniors, Toluca, River Plate e squadre della Mls. In uscita anche Salcedo, verso il Genoa, mentre su Fabbian ci sono Bologna e Lecce. Per l'ex Reggina, per Sebastiano Esposito e per Agoumé l'intenzione è ancora quella del prestito, a meno di offerte irrinunciabili. In ultimo Oristanio sembra avviato verso il Cagliari, oggi in pole.