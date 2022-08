Uomo copertina sabato sera, grazie al gol vittoria segnato a Lecce a un passo dal gong, Denzel Dumfries non smette di essere al centro dei soliti rumors di mercato. L'olandese, si legge su Tuttosport , potrebbe non essere più una priorità del Chelsea , il club che l'ha cercato con più insistenza, ma in Viale della Liberazione sono convinti che da Londra un tentativo verrà ancora fatto. Il motivo è facile da intuire: da martedì, infatti, i Blues dovrebbero tornare alla carica per Cesare Casadei per provare ad avvicinare la richiesta da 15 milioni di euro avanzata da Viale della Liberazione, dove l'obiettivo è sempre quello di realizzare un attivo di 60 mln sul mercato fra entrate e uscite. La sensazione è che un rilancio a 12 più bonus, potrebbe fare centro, ma il rischio che in queste nuove discussioni finisca pure Dumfries è forte.

L'ex PSV, dal canto suo, non ha voglia di lasciare Milano anche per non perdere certezze tattiche (e di spazio) in vista del Mondiale. "Inzaghi e la dirigenza, stesso discorso vale per Skriniar, non vogliono lasciarlo partire a questo punto del mercato, ma è evidente che un'offerta vicina ai 50 milioni, potrebbe far vacillare tutti, visto che il presidente Zhang preferirebbe raggiungere l'obiettivo economico fissato prima del 30 giugno 2023 e che fra l'olandese e Skriniar è il primo il più "sacrificabile". Se il Chelsea tornerà alla carica, l'Inter resisterà? Anche perché poi Dumfries andrebbe sostituito: Singo, il preferito, costa troppo, le alternative conducono a Odriozola , Castagne e Lazzari", la chiosa del pezzo.