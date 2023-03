La partita dello Spezia può praticamente essere sintetizzata così. Anche se il grande merito della vittoria degli uomini di Semplici è del portiere polacco, che con "una parata su rigore alla Boruc può festeggiare quel ritorno in nazionale polacca già sancito dalla preconvocazione del nuovo ct Santos". Ieri Dragowski toglie ogni dubbio a proposito le sue condizioni fisiche, "giocando la classica partita mostre contro l’Internazionale, battuta -. Si legge su Tuttosport -. E non solo per il rigore che para a Lautaro, ma per tutta una serie d’interventi che lo pongono come il grande protagonista di serata".