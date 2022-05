E' previsto per settimana prossima l'incontro tra Frane Jurcevic , agente di Ivan Perisic , e la dirigenza interista. "Nonostante sembri ancora che la volontà comune sia quella di rinnovare, qualora alla fine non si dovesse arrivare a dama, ecco che l’Inter dovrebbe trovare un sostituto", scrive oggi Tuttosport . Non tra i titolari (c'è già Gosens ) ma come alternativa. La pista "giovane" porta a Cambiaso (Genoa) o Parisi (Empoli) .

Il primo può essere un'occasione, vista la retrocessione dei rossoblu. Non è escluso uno scambio alla pari con Mulattieri. Per Parisi ci sarebbero costi più elevati e c'è la concorrenza di Napoli, Milan e Roma. La pista interna è suggestiva ma difficile: far salire in prima squadra Franco Carboni. "Pare complicato infatti che il gioiellino italo-argentino venga promosso in prima squadra, senza passare prima dall’apprendistato in qualche altro club italiano", sentenzia il quotidiano.