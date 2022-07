Il viaggio a Torino del direttore sportivo del Bayern Monaco, Hasan Salihamidzic, fa presupporre che per Matthijs De Ligt ci sia una trattativa aperta. Secondo Tuttosport i bavaresi dovrebbero arrivare fino a 90 milioni di euro per l'olandese e a quel punto la Juventus cederà. Conseguentemente scatterebbe la caccia a un sostituto. I nomi sono soprattutto due, Kalidou Koulibaly e Gleison Bremer, "per il quale i bianconeri sono pronti a sfidare l’Inter, per il momento segnalata ancora in vantaggio".

Il Torino continua a valutare il centrale 40 milioni di euro.