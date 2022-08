Dopo i 20 milioni di euro previsti nella trattativa con il Sassuolo per Andrea Pinamonti , l'Inter si prepara ad un'altra importante cessione: come confermato da Tuttosport , Cesare Casadei diventerà un nuovo giocatore del Chelsea per 15 milioni più 5 di bonus.

Un sacrificio quello del gioiello nerazzurro che consentirà alla dirigenza dell'Inter di tentare di non vendere nessun top player in questi ultimi quindici giorni di mercato. Per arrivare al fatidico +60 chiesto dal presidente Steven Zhang mancano ancora diversi milioni. Ai 35 milioni certi in arrivo da Casadei e Pinamonti, vanno aggiunti quelli per Di Gregorio (4), Gravillon (3.5) e Pirola (1 per il prestito): un totale di 44 milioni da cui vanno scalati quelli investiti per i prestiti onerosi di Lukaku, Asllani e Bellanova, ovvero 15 (più 4 di bonus).

L'Inter si trova così a metà strada, a 30 milioni circa di attivo con altri 30 da ricavare entro il 30 giugno 2023, in attesa di risolvere la pratica sponsor con Digitalbits e di capire quali saranno i ricavi legati agli obiettivi stagionali raggiunti tra campionato e Champions League. Sui fronti Skriniar-Psg e Dumfries-Chelsea non si registrano per ora novità, al momento una cessione da novanta non è presa in considerazione in casa Inter, ma occhio a possibili rilanci negli ultimi giorni di mercato.