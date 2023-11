Juan Cuadrado è tornato a disposizione per una ventina di minuti allo Stadium a Torino, ma il problema al tendine d'Achille sinistro non gli consentirà di essere titolare a Lisbona domani sera.

Come spiega Tuttosport, il giocatore andrà centellinato, gestito, onde evitare un nuovo pit stop per lo stesso problema fisico. Probabilmente comincerà in panchina anche col Benfica, pronto per entrare a gara in corsa con lo stesso piglio (quattro duelli vinti su cinque, dieci passaggi corretti su undici, falli subiti e cross più di tutti i compagni) visto con la Juventus.