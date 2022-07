Cesare Casadei potrebbe essere la chiave dell'Inter nell'affare Bremer in ballo con il Torino. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza nerazzurra farà di tutto per inserire il diritto di riacquisto sul giovane centrocampista che in Primavera ha siglato 14 gol in 30 presenze. L'obiettivo della dirigenza nerazzurra è quella comunque di incassare parecchio dalla sua partenza in ottica di una cessione definitiva.