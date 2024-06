Marko Arnautovic continua a rifiutare l'idea di dover lasciare l'Inter. Lo ha ribadito anche nell'intervista di ieri a 90minuten.at, ma secondo Tuttosport qualche proposta al giocatore è arrivata. Dalla Fiorentina e da alcuni club in Turchia e Arabia Saudita. Al momento, però, l'attaccante è irremovibile e con Lautaro, Thuram e Taremi il reparto offensivo non ha più caselle libere per Gudmundsson.

Servirebbe quindi un giocatore cresciuto nel vivaio, come Valentin Carboni oppure Oristanio se non verrà riscattato dal Cagliari o se verrà controriscattato dai nerazzurri. Tuttosport cita anche il nome di Bonazzoli, tornato alla Salernitana dopo il prestito al Verona.