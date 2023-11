Mentre buona parte dei compagni hanno svuotato Appiano Gentile per gli impegni da rispettare con le Nazionali, Juan Cuadrado fa gli straordinari alla Pinetina e "mentre quasi tutta la squadra resterà a riposo sino a martedì pomeriggio, l’esterno lavorerà oggi e lunedì ad Appiano": l'obiettivo è la convocazione per Juventus-Inter. Programma simile anche per Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu, tornati a Milano nella giornata di ieri. "Il difensore ha svolto le prime terapie nel centro sportivo e lunedì sosterrà i nuovi esami, mentre il turco, rientrato in Italia causa febbre e per stare vicino alla moglie incinta, ha effettuato ieri un leggero personalizzato".

Intanto dall’Olanda arriva un segnale di Dumfries a proposito il rinnovo: "Mi sento davvero a casa all’Inter e vale pure per la mia famiglia. Una città bellissima, con tifosi fantastici. Sono orgoglioso di poter giocare in un club così bello. Abbiamo il chiaro obiettivo di vincere il campionato. Questo è ciò su cui mi concentro. Come sto? Mi sento bene e in forma" ha detto l'esterno degli Oranje. "Discorso che potrebbe valere anche per Arnautovic. Per l’attaccante solo una botta tanto che è possibile che giochi titolare contro la Germania".