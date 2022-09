"Milan e Inter usciranno dal campo e subito cominceranno a pensare agli incontri di Champions. Perché nella Milano "vicino all'Europa" la prima partita contro i cugini è anche (forse soprattutto) una seccatura", scrive l'edizione odierna di Repubblica, aggiungendo: "Milan-Inter arriva a ridosso del primo turno di Coppa, con i rossoneri che, qualificati in prima fascia, martedì a Salisburgo cercheranno il rilancio europeo. I nerazzurri riceveranno il Bayern, e con l'aiuto di San Siro chissà che possa succedere il miracolo. Ma intanto c'è il derby". L'analisi si sposta poi sul Fair Play Finanziario: "Mentre cercavano di tranquillizzare i tifosi sull'impatto del settlemente agreement Uefa sul mercato, Milan e Inter hanno dovuto presentare le liste dei giocatori per la prima fase delle partite di coppa". Ottica formazione: "Bastoni, reduca dalla febbre, non è al cento per cento. In attacco al fianco di Lautaro, il vuoto di Lukaku sarà riempito da uno tra Correa e Dzeko", conclude il quotidiano.