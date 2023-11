Inter bagnata, acciaccata per le "pedate prese", ma con due ottime notizie secondo Repubblica: consolidato il primo posto in campionato e squadra sempre sul pezzo in grado di resistere anche al ritorno dell'Atalanta.

I nerazzurri di Inzaghi hanno avuto la meglio di un'Atalanta partita forte e finita forte. Nel mezzo, tanta Inter, con Lautaro e Calhanoglu sugli scudi. E il tabellino di marcia fa impressione: 9 successi su 11 partite, 27 gol fatti e appena uno subito.